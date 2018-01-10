محافظ البيضاء: أسر 106 حوثيا بينهم قيادات والجيش على بعد 4 كيلو من "الملاجم"

أسرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 106 مسلحا حوثيا خلال معارك تحرير مديريتي ناطع ونعمان، بينهم قيادات كبيرة للميليشيا، بحسب ما أفاد محافظ البيضاء صالح الرصاص لصحيفة "عكاظ" السعودية.





وبحسب الصحفية "تحفظ الرصاص على الإفصاح عن أسماء قادة الميليشيا المأسورين، باعتبار أن الجيش الوطني هو الجهة المخولة بالكشف عن الأسماء، وحرصاً على سير وسرية التحقيقات معهم".





وأوضح "أن عمليات الجيش وصلت إلى عقبة القندع بمديرية نعمان، وقواته تقف على بعد 4 كيلومترات من مديرية الملاجم، مشيرا إلى أن الجيش يتحرك وفق خطة مدروسة بعناية بالتنسيق مع التحالف العربي، وقد حقق أهدافه في المرحلة الأولى للخطة بنجاح".





وأكد الرصاص "وقوف جميع قبائل البيضاء مع الشرعية، ورفضها تواجد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في المحافظة، وأضاف أنه لا توجد أي قبيلة في البيضاء متحالفة مع الحوثي، الذي تعتبره القبائل عدوا لليمن".





وأفاد أن ميليشيا الحوثي فرضت حصاراً خانقاً على المحافظة، وشنت حرباً شعواء على أبنائها، لكنهم استطاعوا المشاركة في القتال ضدها في كل الجبهات بما فيها جبهة نهم، التي تعد البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن عمليات التحرير لن تتوقف إلا بالوقوف على جبال مران في صعدة.





ولفت الرصاص إلى أن الميليشيا الإرهابية ليس لها عهد، وسيتم كسرها وإجبارها على الخروج من البيضاء دون أضرار، مضيفا أن الجيش لديه قوة عسكرية كافية لتحرير كل شبر في المحافظة، وعوامل النجاح متوفرة سواء من الجيش أو القبائل للانقضاض على بقايا الميليشيا، ودول التحالف على استعداد كامل للدعم.