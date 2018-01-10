مقاومة ريمة تسير قافلة غذائية إلى المنطقة العسكرية السابعة وقائد المنطقة يشيد

سيرت قيادة المقاومة الشعبية بمحافظة ريمة صباح اليوم الثلاثاء قافلة غذائية للمرابطين من افراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المنطقة العسكرية السابعة، احتوت على مواد غذائية وتمور وزبيب وعدد من روؤس الاغنام.

وشهدت القافلة ترحيبا كبيرا من قبل قيادات وافراد المنطقة الذين اعربوا عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على القافلة من ابناء ريمة وقياداتها.





ورحب اللواء الركن ناصر الذيباني قائد المنطقة العسكرية السابعة بمحافظ ريمة الذي رئس القافلة والوفد المرافق له معبرا عن اعتزازه وافتخاره بأبناء محافظة ريمة ، ومؤكدا أن ريمة قدمت خيرة أبنائها في الدفاع عن البلاد.

واوضح الذيباني ان ريمة كانت الرافد الاول لجبهات المناطق العسكرية التابعة للجيش الوطني .

كما اشار الى ان هذه القافلة تعكس روح الأخوة والترابط بين ابناء ريمة واخوانهم في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وان تقديمهم اليوم دعما من زاد ابنائهم للجبهات واسنادهم ليس غريباً عنهم فهم ابناء سباء وحمير.

من جهته بارك الشيخ محمد علي صالح الحوري محافظ محافظة ريمة الانتصارات التي يحققها ابطال الجيش الوطني في جبهات القتال شاكرا قيادات وافراد المنطقة العسكرية السابعة على ما يبذلونه في سبيل استعادة الدولة والجمهورية .

وقال الشيخ الحوري إن الهدف من هذه القافلة هو تأكيدنا المضي قدما مع ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محاربة الميليشيات الانقلابية حتى استعادة الدولة والجمهورية.

في السياق ذاته أشاد العقيد عبدالله الشندقي الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السابعة بأبناء ريمة وبجهود المسؤولين على القافلة مشيرا إلى أنها ستساهم في رفع معنويات المقاتلين في مواجهة مليشيات الحوثي .





وقال الشندقي ان هذه القافلة الغذائية سبقتها قوافل عديدة من الرجال الابطال من ابناء ريمة الذين تشهد لهم كل المواقع والجبهات وما هذه القافلة الا امتداد للعطاء والبذل المستمر من قبل أبناء ريمة.

شارك في القافلة العديد من الوجهاء والمشايخ والشخصيات الاجتماعية والسياسية وعدد من ابناء المحافظة المتواجدين في محافظة مارب