محافظ ريمة يتفقد المواقع الأمامية لجبهة نهم وأبناء المحافظة يسيرون قافلة لدعم الجيش

تفقد الشيخ محمد علي صالح الحوري محافظ محافظة ريمة المواقع الأمامية لأبطال الجيش الوطني من المنطقة العسكرية السابعة في جبهة نهم بمحافظة صنعاء.

وخلال الزيارة أشاد المحافظ بما يحققه أبطال المنطقة العسكرية السابعة من انتصارات وما يقدمونه من تضحيات في سبيل الخلاص من مليشيا الحوثي الإيرانية.

وقدم المحافظ رسالة وفاء وعرفان للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مساندتهم واسنادهم لقوات الجيش الوطني.

وأشاد الحوري بأبناء ريمة المتواجدين في كل جبهات القتال، مؤكداً استمرار كافة القوى بريمة في دعم قوات الجيش حتى انهاء الانقلاب.

هذا وسير أبناء ريمة قافلة لدعم قوات الجيش المرابطة في جبهة نهم تقدمها المحافظ الحوري وعدد من القيادات.

بدوره عبر اللواء الركن ناصر الذيباني قائد المنطقة العسكرية السابعة عن اعتزازه بأبناء محافظة ريمة، مؤكدا أن ريمة قدمت خيرة أبنائها في الدفاع عن البلاد و كانت الرافد الأولى للجبهات.