كفاين: إنشاء ثلاثة موانئ سمكية بدعم إسباني عقب استئناف اتفاقية الدعم السمكي

أكد وزير الثروة السمكية فهد سليم كفاين الثلاثاء أن وزارته تعد لاستئناف العمل بالاتفاقية الثنائية بين اليمن وإسبانيا في مجال الدعم والتعاون في القطاع السمكي.

وقال كفاين إن وزارته تلقت عبر السفارة اليمنية في مدريد رغبة الحكومة الإسبانية في استئناف العمل بالاتفاقية الثنائية مع بلادنا لدعم قطاع الأسماك.

وأوضح أن اليمن ردت بالترحيب وأعلنت استعدادها للعمل بالاتفاقية في المناطق المحررة من سيطرة الحوثيين. وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشار إلى أنه تم البدء في الإعداد لدراسة ودعم مشاريع في تطوير البنية التحتية في سواحل اليمن على خليج عدن والبحر العربي في مجال الاصطياد التقليدي، تمهيداً لاستئناف العمل بالاتفاقية الثنائية مع إسبانيا وذلك بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي في بلادنا.

ولفت إلى أن الاتفاقية تتضمن دراسة إنشاء ثلاثة موانئ سمكية في سقطرى (محافظة أرخبيل سقطرى) وبئر علي (شبوة) والخوخة (الحديدة) وتفعيل مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات البحثية في قطاع الأسماك، وتوفير منح ودروات للفنيين اليمنيين في مجال الأسماك، وكذلك إرسال خبراء وعمل دراسات لمشاريع في القطاع السمكي، إضافة إلى تبادل الزيارات بين قيادات القطاع السمكي في البلدين وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع في السمكي في البلدين.