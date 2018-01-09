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الحوثيون ينهبون مصرفاً للكريمي في العاصمة صنعاء

الثلاثاء 09 يناير 2018 11:50 م الصحوة نت - متابعة خاصة
الحوثيون ينهبون مصرفاً للكريمي في العاصمة صنعاء

قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اقتحمت مساء الثلاثاء مصرف الكريمي في العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي قامت بنهب أموال كبيرة من مصرف الكريمي بشارع القيادة.

وأكدت المصادر أن المسلحين الحوثيين بعد اقتحام مصرف الكريمي، قاموا  بإزالة كاميرات المراقبة ومصادرتها، قبل الاعتداء على الموظفين ونهب أموال كبيرة.

وكشفت المصادر أن مليشيا الحوثي اقتحمت بخمس مدرعات فرع الكريمي ونهبت مبالغ كبيرة على متن عدد من الأطقم، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر وأجهزة اليكترونية أخرى.

وتحدثت مصادر أخرى عن اقتحام الحوثيين لعدد من محلات الصرافة بينها "السويد والصيفي والعامري والهتار"، وقاموا بإغلاقها.

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