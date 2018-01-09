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رايتس رادار: وفاة 113 مختطفاً تحت التعذيب في سجون الحوثيين

الثلاثاء 09 يناير 2018 10:46 م الصحوة نت - عدن
رايتس رادار: وفاة 113 مختطفاً تحت التعذيب في سجون الحوثيين علي التويتي.. آخر ضحايا التعذيب حتى الموت في سجون الحوثي

قالت منظمة حقوقية، الثلاثاء، إن جماعة الحوثي، قتلت 113 مختطفا، بالتعذيب في سجونها بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.

وأضافت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في العالم العربي، ومقرها هولندا، أضافت أن مليشيا الحوثي قتلت  113 معتقلا يمنيا تحت التعذيب في معتقلات جماعة الحوثي، منذ 21 أيلول/سبتمبر 2014، والتي قالت إنها ترقى بعضها إلى درجة (جرائم حرب).

وأوضح البيان الصادر عن المنظمة أن " المواطن اليمني علي محمد عائض التويتي – 35 سنة – فارق الحياة إثر تعرضه للتعذيب حتى الموت في بلدة الرضمة بمحافظة إب، وسط اليمن، من قبل السجّانين التابعين لجماعة الحوثي المسلحة. وبوفاة التويتي وصل عدد المتوفين جراء التعذيب الجسدي في المعتقلات إلى 113 شخصا.  

 وتوقعت أن المعتقلين في سجون جماعة الحوثي نحو 7 آلاف معتقل، يتوزعون على 643 سجنا غير قانوني، في مختلف أرجاء اليمن.

وأكدت المنظمة أن أغلب هؤلاء المعتقلين من قيادات وأعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح.

  

 

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