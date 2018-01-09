قرقاش: تهديد الحوثيين بقطع طريق الملاحة الدولية إرهاب وأيامهم أصبحت معدودة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، أن تهديد جماعة الحوثي باستهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، أكد أنه ارهاب.

وقال قرقاش في تغريدة له على «تويتر»، إن تصريح القيادي الحوثي صالح الصماد والذي يهدد فيه علانية باستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر توثيق جديد للطبيعة الإرهابية للمليشيا الحوثية.

وأضاف أن الحوثي الذي أهلك الحرث والنسل وأفسد في اليمن وخان حليفه وشريكه (علي عبدالله صالح) ويهدد الملاحة الدولية الْيوم، نحن أمام عصابة إرهابية.

وأشار قرقاش إلى أن جماعة الحوثيين غدت أيامها في الحكم محدودة.

وكان رئيس ما يسمى المجلس الاعلى للانقلابيين صالح الصماد قال أمس الاثنين إن استمرار التصعيد في الساحل الغربي قد يجبر الجماعة على قطع طريق الملاحة الدولية.