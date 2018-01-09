موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

قرقاش: تهديد الحوثيين بقطع طريق الملاحة الدولية إرهاب وأيامهم أصبحت معدودة

الثلاثاء 09 يناير 2018 08:39 م الصحوة نت - الرياض
قرقاش: تهديد الحوثيين بقطع طريق الملاحة الدولية إرهاب وأيامهم أصبحت معدودة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، أن تهديد جماعة الحوثي باستهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، أكد أنه ارهاب.

وقال قرقاش في تغريدة له على «تويتر»، إن تصريح القيادي الحوثي صالح الصماد والذي يهدد فيه علانية باستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر توثيق جديد للطبيعة الإرهابية للمليشيا الحوثية.

وأضاف أن الحوثي الذي أهلك الحرث والنسل وأفسد في اليمن وخان حليفه وشريكه (علي عبدالله صالح) ويهدد الملاحة الدولية الْيوم، نحن أمام عصابة إرهابية.

وأشار قرقاش إلى أن جماعة الحوثيين غدت أيامها في الحكم محدودة.

وكان رئيس ما يسمى المجلس الاعلى للانقلابيين صالح الصماد قال أمس الاثنين إن استمرار التصعيد في الساحل الغربي قد يجبر الجماعة على قطع طريق الملاحة الدولية.

 

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى