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التحالف الإسلامي يبعث رسالة شكر لنائب الرئيس ويشيد بدور اليمن في محاربة الإرهاب

الثلاثاء 09 يناير 2018 08:15 م الصحوة نت - الرياض
التحالف الإسلامي يبعث رسالة شكر لنائب الرئيس ويشيد بدور اليمن في محاربة الإرهاب

أشاد التحالف الإسلامي العسكري بدور اليمن في محاربة الإرهاب والأفكار المتطرفة.

جاء ذلك في  برقية شكر وتقدير تلقاها  نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح من مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على مشاركته الفاعلة في الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والذي انعقد مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض.

وأشادت البرقية بالجهود والنجاحات التي حققتها اليمن في محاربة واحتواء الأنشطة الإرهابية والفكرية المتطرفة.

ونوهت البرقية إلى أهمية استمرار التواصل بين بلادنا ومركز التحالف الإسلامي بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة وللاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوفرة على ضوء البيان الختامي لاجتماع مجلس وزراء دفاع دول التحالف، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

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