مؤتمر مأرب: هادي الرئيس الشرعي للحزب ومخرجات اجتماع صنعاء مخالفة للنظام الداخلي

رفض المؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب في لقائه التنظيمي الموسع الذي عقد اليوم الثلاثاء، رفض ما صدر عن بعض قيادات المؤتمر بالعاصمة صنعاء كونها لا تمثل المؤتمر و خارج عن النظام الداخلي والاجتماع ونتائجه وقع تحت الضغط والإكراه، حسب بيان صادر عن اللقاء.

المشاركون أكدوا تمسكهم بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيساً للمؤتمر الشعبي العام وفقاً للنظام الداخلي وكونه منتخبا من المؤتمر العام السابع نائباً أول لرئيس المؤتمر.

وجاء في البيان :" إن موقفنا كقيادة للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة مارب موقفا ثابتا ومبدأيا تجاه تلك المليشيات وكان لنا الريادة والسبق في إعلان موقف واضح وصريح يرفض المشاركة لتلك المليشيات وعدم التحالف معها عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء وسعيها نحو السيطرة على محافظة مارب والمحافظات الأخرى".

وأضاف البيان "لقد أثبتت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب يومها وبما لا يدع مجالاً للشك أن قرارها يعد استشعاراً مبكراً بحقيقة وأهداف تلك المليشيات التي لا تؤمن مطلقاً بالتعايش والمشاركة مع أي طرف سياسي ما لم يكن الشريك تابعا لتوجهاتهم ومشاريعهم وقد اتضح ذلك واقعاً وتجرع المؤتمر وقياداته مرارة الكأس وتجرعت السم تحت شعار (التحالف والمشاركة).

يأتي هذا تزامناً مع بيانات صادرة عن المحافظات والتي رفضت ما صدر عن اجتماع صنعاء وتمسكت بهادي رئيساً للحزب.