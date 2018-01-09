منشورات تحذيرية للتحالف على محافظتي حجة والحديدة ترعب مليشيا الحوثي (صور)

ألقت طائرات التحالف العربي، منشورات تحذيرية على مناطق سكنية في محافظتي الحديدة وحجة، شمال غرب اليمن.

وذكرت صادر محلية أن طائرات التحالف العربي، اسقطت على مدى اليومين الماضيين، منشورات تحذيرية على مناطق سكنية في مديريات أفلح الشام وعبس والمحابشة وأفلح اليمن والمفتاح التابعة لمحافظة حجة، ومديريات اللحية والزهرة القناوص التابعة لمحافظة الحديدة.

وأضافت المصادر لـ«الصحوة نت» إن منشورات التحالف دعت المواطنين إلى تجنب مواقع تمركز المليشيات الحوثية، وعدم الانخراط في صفوف المسلحين، او استقبالهم في مناطقهم ومنازلهم.

وأكد التحالف العربي في المنشورات قرب تسليم كامل الأراضي اليمنية للقوات الحكومية، بعد فشل قيادات المليشيات في الاستمرار في عملياتهم العدائية.

وطالب التحالف العربي، المواطنين في تلك المناطق بالانضمام للشرعية من أجل تخليص اليمن من المليشيات الإيرانية وإنقاذها من جماعات الحرب والإرهاب الطائفية.

وجدد التحالف العربي الذي تقوده السعودية في المنشورات تعهده بإنقاذ اليمن من مليشيات طهران، ودعم حكومته الشرعية لبست الأمن والأمان واستعادة مؤسسات الدولة والقانون.

وفي سياق متصل كشف مصدران إعلاميان في مديريات عبس واللحية، قيام المليشيات الحوثية بحملات لالتقاط المنشورات التي اسقطتها طيران التحالف العربي على البلدتين، فضلاً عن مصادرة المنشورات التي كان قد جمعها المواطنون وقاموا بتوزيعها وتداولها بينهم.

وأضاف المصدران لـ«الصحوة نت» إن مسلحين حوثيين قاموا بحملات لجمع المنشورات الرقية التي اسقطها التحالف على مناطق في عبس واللحية.

وأوضح المصدران إن منشورات التحالف أثارت الرعب والخوف في مليشيات الحوثيين، ما دفع الجماعة إلى تنفيذ حملات لجمع ومصادرة المنشورات من المواطنين، فضلاً عن قيامها بتجنيد أطفال لجمعها من الأراض مقابل مبالغ مالية زهيدة.

وتتخوف مليشيات الحوثيين من استجابة سكان المناطق لدعوات التحالف العربي، خصوصاً بعد تزايد جرائم وانتهاكات المسلحين بحق المواطنين وانتهاك حرماتهم ومصادرة أموالهم تحت شعارات المجهود الحربي.





