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قوات الجيش الوطني تصل أولى مناطق مديرية برط العنان في الجوف

الثلاثاء 09 يناير 2018 06:04 م الصحوة نت - الجوف
قوات الجيش الوطني تصل أولى مناطق مديرية برط العنان في الجوف

وصلت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء إلى أولى مناطق مديرية برط العنان بمحافظة الجوف بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش دحرت ميليشا الحوثي من مواقع قرن شامان المطل على منطقة القعيف وجبل شوكان وجبلة عمر غرب اليتمة أولى مناطق مديرية برط العنان.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش في المحور الثاني حررت منطقة الحجلا في المهاشمة جنوب اليتمة متجاوزين الخط الدولي ،كما تم تحرير سلسة جبال قرون الحصينات بالكامل وجبل المخروق والوعير من الميليشات. وذلك حسب ما نقله المركز الاعلامي للقوات المسلحة.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش استعادة كمية كبيرة من الأسلحة كانت بحوزة الميليشا الانقلابية وسط مواصلة التقدم واستمرار المعارك.

وكانت قوات الجيش الوطني قد استعادة 90 % من مديرية خب الشعف عقب معارك استمرت لأيام مع المليشيات الانقلابية التي تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والارواح.

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