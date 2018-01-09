أمنية تعز تؤكد وقوفها الى جانب المحافظ لاستكمال التحرير وتفعيل المؤسسات

أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز وقوفها مع المحافظ صفاً واحداً لاستكمال عملية تحرير المحافظة وتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة.

وناقشت اللجنة الأمنية ،اليوم الثلاثاء، برئاسة قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل آخر التطورات الميدانية على الصعيدي العسكري والأمني بالمحافظة.

وشددت على سرعة استكمال التحقيق في حادثة انفجار عبوة ناسفة استهدفت وكيلا المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي و رشاد الاكحلي، و سرعة الكشف عن مرتكبيها و ضبطهم .

وأقر الاجتماع رفع النقاط العشوائية ووضع نقاط أمنية يتم الاتفاق عليها في إطار اللجنة الامنية.