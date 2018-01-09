مليشيات الحوثي تمنع استخدم خدمة الانترنت في عدد من مناطق الحديدة

قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة إن مليشيات الحوثي الإنقلابية والتي تسيطر على وزارة المواصلات وتقنية المعلومات قامت بمنع استخدام خطوط الانترنت في عدد من المناطق التابعة لمحافظة الحديدة.

وأضافت المصادر لـ"الصحوة نت" أن مليشيات الحوثي في منطقة الجراحي وحيس وزبيد قامت بمنع مالكي شبكات الانترنت من استخدام الخطوط (الذهبية) وقامت بعمل التزامات على أصحاب الشبكات بمنع تشغيله هذه الخطوط والاكتفاء بالخطوط ذات السرعة البطيئة.

وقال احد ملاك شبكات الانترنت في منطقة الجراحي أنهم تفاجأوا باستدعائهم من قبل مشرف المليشيات في المحافظة ليطلب منهم عمل التزام خطي بعدم تشغيل الشبكات وبث الانترنت للمواطنين، ومنعهم من استخدام الخطوط الذهبية.

وأضاف: عندما تم محاولة تغيير الخط لتشغيل عبر احد السنترالات التابعة لمحافظة أخرى تفاجأ موظف السنترال أن الخط مكتوب عليه (موقف بأوامر عليا) وذلك مما يؤكد سعي المليشيات الحوثية لتضييق الخناق على الحريات وخلق حالة من التعتيم الشديد لجرائمهم ضد أبناء الشعب اليمني إضافة الى تجنبهم نشر الخسائر الكبيرة التي تتكبدها المليشيات في هذه المناطق.

من جهته قال أحد الخبراء التقنيين إن المليشيات الحوثية المسيطرة على وزارة المواصلات وتقنية المعلومات قامت بإبطاء خاصية نقل الوسائط (صور ـ فيديوهات) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعاني مستخدموا الانترنت عبر (يمن نت) المزود الوحيد لخدمة الانترنت من تناقل الصور والفيديوهات بسهولة.