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مصرع نحو 30 حوثيا وقوات الجيش الوطني تحرر مناطق جديدة بالبيضاء

الثلاثاء 09 يناير 2018 05:11 م الصحوة نت - خاص
مصرع نحو 30 حوثيا وقوات الجيش الوطني تحرر مناطق جديدة بالبيضاء

أعلنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بمحافظة البيضاء، تحرير مناطق جديدة من قبضة المليشيات الانقلابية، عقب معارك كبيرة لا تزال مستمرة حتى اللحظة.

وقالت مصادر عسكرية لـ" الصحوة نت" إن قوات الجيش الوطني والمقاومة المسنودة بمقاتلات التحالف العربي تمكنت من تحرير منطقة صبغ ومنطقة المنقطع في جملية ال العريف بمديرية ناطع بالمحافظة، وكذا  السيطرة على تبة عشيره والاشعاب التي كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية.

وأوضحت المصادر إن نحو 30 مسلحا حوثيا لقو مصرعهم وأصيب آخرين، بينهم قيادي بارز، وأسر 10 عناصر في المعركة.

وقالت المصادر العسكرية إن المليشيات تعيش حالة انهيار كبيرة، وسط فرار مجاميع كبيرة منها باتجاه منطقة فضحة التابعة لمديرية الملاجم، في ظل تقدم مستمر لقوات الجيش الوطني والمقاومة.

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