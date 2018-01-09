انتصارات جديدة لقوات الجيش الوطني والمقاومة بمحافظة الجوف

سيطرت قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، على مواقع جديدة بمحافظة الجوف عقب معارك مستمرة مع المليشيات الانقلابية.

وقال مصدر عسكري لـ" الصحوة نت" إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت من تحرير عدد من المواقع أبرزها جربة شوكان وقرن بن شامان المطل على القعيف، في إطار تقدمها نحو جبل حبش في خب والشعف.

وقال ان السيطرة على الموقع جرت عقب معارك شرسة، وتحت غطاء جوي مكثف من مقاتلات الحالف العربي.



وكانت قوات الجيش الوطني قد استعادة 90 % من مديرية خب الشعف عقب معارك استمرت لأيام مع المليشيات الانقلابية التي تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والارواح.