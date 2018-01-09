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مسلحون حوثيون يعتدون على معلمات في إحدى مدارس العاصمة صنعاء (فيديو)

الثلاثاء 09 يناير 2018 12:44 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مسلحون حوثيون يعتدون على معلمات في إحدى مدارس العاصمة صنعاء (فيديو)

أعتدى مسلحون يتبعون مليشيات الحوثي الانقلابية، على معلمات في إحدى مدارس العاصمة صنعاء.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع  فيديو يظهر اعتداء مسلحين من مليشيا الحوثي الإرهابية، على المعلمات في مدرسة ”صروح المجد ” بالعاصمة صنعاء.

ويظهر الفيديو، إقدام المسلحين الحوثيين بالاعتداء على معلمتيْن، أمام باب المدرسة، بعد رفضهن السماح لهم باقتحام ودخول المدرسة.

وقالت مصادر مطلعة إن عناصر المليشيات كانت تحاول الدخول للمدرسة لتحريض الطلاب على الذهاب للجبهات القتالية، في وقت تشهد فيه المليشيات انهيارات ضخمة في صفوف مقاتليها، ونفور كبير من الجبهات.

وأثار الفيديو استهجان وغضب واسع على مواقع التواصل ضد هذه الجماعة التي تمارس التنكيل باليمنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها يوم بعد أخر، ووصل بها الأمر للاعتداء على النساء، في حادثة لم يشهدها التأريخ اليمني الحديث.


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