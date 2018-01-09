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صحيفة: فشل مهمة نائب "ولد الشيخ" إلى صنعاء بسبب رفض الحوثيين لمقترحات أممية

الثلاثاء 09 يناير 2018 11:11 ص الصحوة نت - متابعات
صحيفة: فشل مهمة نائب "ولد الشيخ" إلى صنعاء بسبب رفض الحوثيين لمقترحات أممية ولد الشيخ

قالت صحيفة سعودية عن مصادر بالعاصمة صنعاء "إن مهمة نائب مبعوث الأمم المتحدة معين شريم إلى العاصمة، لم تحقق أهدافها في ظل رفض الميليشيات مقترحات أممية سابقة وضعها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ".

وذكرت المصادر وفقا لـ"صحيفة عكاظ" "أن شريم طلب من الحوثيين الجلوس على طاولة الحوار للبحث في المقترحات الأممية القاضية بتسليم الحديدة ومينائها ودفع المرتبات، وتسليم الأسلحة الثقيلة لطرف ثالث وبدء حوار سياسي بناء، غير أن الحوثيين وضعوا اشتراطات وعراقيل أمام أي جهود دولية لتحقيق السلام".

وكان نائب المبعوث الاممي معين شريم وصل صنعاء أول أمس الأحد للقاء بقيادة ميلشيات الحوثي الانقلابية بهدف احياء المشاورات ضمن خطة الأمم المتحدة في تسليم ميناء الحديدة.

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