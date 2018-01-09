الضالع: مليشيا الحوثي تقتحم إحدى قرى دمت وتطلق النار على الأهالي وسقوط إصابات

أصيب مواطن، برصاص مليشيات الحوثي الانقلابية، يوم امس الاثنين، عقب تصدي سكان إحدى قرى مديرية دمت بمحافظة الضالع، لحملة حوثية حاولت اقتحام القرية.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا الإنقلابية اقتحمت قرية بيت العولقي بمديرية دمت بثمانية أطقم عسكرية على متنها عشرات المسلحين بهدف اختطاف أحد منتسبي قوات الحرس الجمهوري سابقا، الا ان الاهالي قابلوا تلك الحملة بالرفض، وعلى الفور باشرتهم المليشيات بإطلاق النار سقط على إثرها أحد المواطنين.

وقامت المليشيات الانقلابية بمداهمة عددا من المنازل وترويع الأهالي والنساء والاطفال.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من تصدي الأهالي للمليشيات الانقلابية في قرية بيت مشرح بمديرية الناردرة شرق محافظة إب ومنعوهم من اختطاف أحد وجها المنطقة.