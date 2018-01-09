مركز الملك سلمان: الحوثيون يعطلون وصول 65 سفينة إغاثة إلى ميناء الحديدة

كشف مسؤول في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "أن الحوثيين عطّلوا وصول 65 سفينة إغاثية إلى ميناءي الحديدة وصليف، إضافة إلى 567 قافلة إغاثية في مختلف المناطق اليمنية منذ أبريل (نيسان) 2015 حتى نهاية عام 2017".

وأوضح الدكتور سامر الجطيلي المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال مؤتمر صحافي بالرياض "أن الميليشيات الحوثية صادرت خلال الأشهر الأربعة الماضية نحو 363 شاحنة إغاثية، ونهبت 6315 سلة إغاثية، وعملت على المتاجرة بها في السوق السوداء في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين".

وأضاف أن إجمالي المشاريع الإغاثية للمركز بلغت 308 مشاريع، بقيمة 967 مليون دولار، وبعدد شركاء بلغ 119 شريكاً، مشدداً على أن المشاريع الصحية الإغاثية لها الأولية.

ولفت الجطيلي إلى "أن إجمالي المشاريع الإغاثية في اليمن حتى نهاية العام الماضي بلغت 821 مليون دولار بعدد شركاء وصل إلى 77 شريكاً، وأن عدد المشاريع 175 مشروعاً إغاثياً، وشكّل الإنفاق على المشاريع الإغاثية نسبة 84 في المائة من الأموال التي ضخها المركز".

وتطرق إلى أن عدد من تم إجلاؤهم خلال العامين الماضيين في اليمن بلغ 364 ألف شخص من رعايا 85 دولة، وأن عدد التصاريح الجوية بلغ 7590، موضحاً أن عدد المنافذ التي يعمل فيها المركز 16 منفذاً بطاقتها الكاملة.

وبيّن "أن المركز نفذ 116 مشروعاً باليمن منذ عام 2015 وحتى 10 سبتمبر (أيلول) 2017 بمبلغ تجاوز 262 مليون دولار في قطاعات التعليم والحماية والتعافي المبكر الموجه إلى الأطفال، مستغرباً سكوت المنظمات الأممية عن ظاهرة تجنيد الأطفال".

وأفاد الجطيلي "أن الميليشيات الانقلابية جندت خلال النصف الأول من العام الماضي 568 طفلاً دون سن 18، فضلاً عن تجنيد 8 آلاف طفل منذ 2015 وحتى الوقت الراهن، منوهاً بأن المركز أطلق أخيراً المرحلة الثالثة من برنامج تأهيل الأطفال المجندين الهادف إلى إعادة تأهيل الأطفال، وتمكينهم من الانخراط في المجتمع، إذ يستهدف نحو ألفي مستفيد".

وأوضح أن المركز أرسل طائرتين محملتين بالمساعدات الإغاثية إلى محافظة المهرة عبر مطار الغيطة، كما أنه استجاب بصورة سريعة ومنظمة للاحتياج الإنساني في المناطق المحررة باليمن، إذ أوصل المساعدات للمناطق المحررة حديثاً، أهمها منطقتا الهاملي وعسيلان.

وذكر أن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية باليمن يتم تأمين وصول المساعدات الإنسانية للمستحقين فيها، إلا أن المناطق التي تسيطر عليها الميليشا الحوثية لا يزال تأمين وصول المساعدات للمستحقين يشكل تحدياً كبيراً