تحالف دعم الشرعية بتعز يدين محاولة اغتيال المخلافي والأكحلي ويدعو لليقظة الأمنية

دان التحالف السياسي للقوى السياسية المساند للشرعية في محافظة تعز محاولة الاغتيال التي استهدفت وكيلي المحافظة أمس الاثنين.

واستهدفت عبوة ناسفة وكيلي المحافظة عبد القوي المخلافي و رشاد الاكحلي، وكذا سمير يحيى مدير مديرية المظفر و علي محمد الأجعر عضو مجلس تنسيق المقاومة.

وقال التحالف السياسي إن هذه النفوس المجرمة تستهدف الرموز و الجنود و أفراد الشرطة، كما تستهدف زعزعة الأمن و الاستقرار الذي يخدم مليشيات المشروع الظلامي.

وأهاب التحالف السياسي بكل الأجهزة الأمنية و الجيش الوطني و كافة القوى السياسية و المكونات الشبابية و المجتمعية للوقوف صفا واحدا في وجه قوى الشر و الإجرام الي بات جرمها و حقدها يتمادى و يستفحل ليمثل أسوأ من طابور خامس و ليشغل الجيش الوطني و أجهزة الأمن و عامة مجتمع المحافظة عن مهمته الأساسية في مواجهة مليشيات الحوثي الإجرامية.

ودعا التحالف مجتمع تعز بكل أطيافه السياسية إلى اليقظة و الحذر و في المقدمة الاجهزة الامنية و التصدي لهمجية الحوثي و مستأجريه ممن يقفون لخدمة مشروعه البائس و المنهار.