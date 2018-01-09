عشرات القتلى من الحوثيين بغارات على حرض وميدي والتحالف يلقي منشورات تحذيرية

قالت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة إن مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من 11 غارة جوية على مواقع مليشيا الحوثي في جبهتي حرض وميدي.

وأكدت المصادر أن العشرات من مليشيا الحوثي قتلوا في الغارات التي استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهتي حرض وميدي وكحلان الشرف.

كما مشطت طائرات الأباتشي مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي في حرض وميدي وكذا الخط الحدودي الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية.

كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارة جوية تجمعا للإنقلابيين الحوثيين في إحدى مزارع منطقة أفصر التابعة لمديرية كحلان الشرف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وكان طيران التحالف العربي قد ألقى على امتداد محافظة حجة منشورات تحذيرية أخيرة لجميع من لايزال يناصر ويساند الإنقلابيين الحوثيين.

وجاء في المنشورات "أن الظلم والطغيان الحوثي في اليمن سينتهي قريب، وسيضل اليمن في حاضنته العربية وشمس التحرير ستشرق في القريب العاجل.