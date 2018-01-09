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الحوثيون يهددون بقطع طريق الملاحة الدولية في البحر الأحمر

الثلاثاء 09 يناير 2018 12:33 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
الحوثيون يهددون بقطع طريق الملاحة الدولية في البحر الأحمر

هددت جماعة الحوثي أمس الاثنين بقطع طريق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وذلك في حال استمرار ما قالت إنها التصعيد العسكري في الساحل الغربي.

وحذرت الجماعة من عدم التوصل إلى حل سياسي في اليمن، مؤكدة أنها ستصعد من هجماتها في البحر الأحمر.

وقالت وكالة «سبأ» التابعة للحوثيين، إن رئيس مجلس الانقلابيين المدعو صالح الصماد، أكد خلال لقائه نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم، أكد أنه إذا وصل الحل السياسي إلى طريق مسدود، واستمر تصعيد ما يسميه العدوان باتجاه الحديدة هناك خيارات، سيتم استخدامها في طريق اللاعودة، ومنها قطع طريق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، حسب قوله.

يأتي هذا مع استمرار تصعيد مليشيا الحوثي في الساحل الغربي وانشائها لمعسكرات تدريب والتغرير بالمئات من الأطفال.

وتستخدم مليشيا الحوثي البحر الأحمر لشن هجمات على المملكة العربية السعودية وكذا نهب إيرادات ميناء الحديدة ونهب الإغاثة الواصلة عبر الميناء.

كما أن مليشيا الحوثي تعتمد بصورة كبيرة على تهريب السلاح عبر المياه الاقليمية للبحر الأحمر.

 

 

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