واشنطن تقول إن هناك فرصة أمام القيادة السياسية اليمنية لاستعادة الدولة

قالت نائبة السفير الأمريكي في اليمن / آنَا اسكروجيما / إن الوقت الراهن بخطورته وتلاحق الأحداث فيه يمثل فرصة هامة أمام القيادة السياسية اليمنية والفعاليات السياسية لتوحيد الجهود في سبيل استعادة الدولة وتحقيق السلام في اليمن.

وشددت السفيرة "آنا " على الأهمية التي تمثلها الجهود المبذولة من أجل توحيد القوى السياسية والحفاظ عليها.

وأكدت "آنا" أن الحكومة هي الشريك الحقيقي للمجتمع الدولي في جهود تحقيق السلام وأن الولايات المتحدة تثمن وتدعم جهود الحكومة اليمنية في الوقت الذي تدين كافة الممارسات القمعية التي لا تُخدم السلام.

وشددت السفيرة على أهمية المسار الأممي وضرورة دعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن.

جاء ذلك خلال لقائها الاثنين في العاصمة السعودية الرياض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي.



