بقوة السلاح.. الحوثيون يبسطون على أراضي المواطنين في سوق ضروان بهمدان

قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الانقلابية استولت اليوم الاثنين على أراض لمواطنين في منطقة ضروان شمال مديرية همدان، علي الخط الدولي الرابط بين محافظتي صنعاء وعمران، شمال العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر أن عناصر تابعة للمليشيا على رأسها القياديان ابو علي الخولاني وابو يحيى من محافظة صعدة والمتحوث مطهرعلي جهلان من اهالي قرية ضروان همدان بسطوا على أرض في المنطقة بقوة السلاح وقاموا بتقسيمها والبناء فيها دون أي مسوغ قانوني، وذلك حسب ما ذكره المركز الاعلامي لمقاومة صنعاء.

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي في أواخر 2014 نهبت وفجرت المئات من المنازل وسطت على أراضي المواطنين في مختلف المناطق التي سيطرت عليها.