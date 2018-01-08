الحكومة تقول إنها لن تخوض مشاورات مع الحوثيين قبل تنفيذ خطوات بناء الثقة

قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي إن الحكومة لن تخوض في مشاورات مع الانقلابيين قبل تنفيذ الخطوات التي تجعل من المشاورات جديه وترمي الى سلام حقيقي مستدام وليس للمناورة واضاعة الوقت.

وأشار إلى أن الظروف الراهنة التي يعانيها شعبنا لم تعد تحتمل السكوت او القبول بمناورات الانقلابيين.

وأكد المخلافي أن الحكومة تعمل على التواصل مع القوى السياسية وتدعوها للاستجابة لدعوة فخامة رئيس الجمهورية لجميع الأطراف بمختلف انتماءاتها للاصطفاف مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي لمجابهة الخطر الأكبر المحدق باليمن والمنطقة المتمثل بمليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني .

وبَيّن وزير الخارجية بان رئيس الجمهورية يقود جهودا لدعوة جميع المكونات السياسية للاصطفاف في تحالف وطني واسع وعقد اجتماع لها توجه من خلاله رسالة واضحة الى الشعب اليمني والمجتمع الدولي من خلال تلاحمها ووقوفها مجتمعة في مواجهة عنصرية الميليشيا الحوثية وتطرفها .

وأوضح أن الحكومة تعمل حاليا مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على إعداد خطة متكاملة لضمان كفاءة وسرعة وصول المساعدات الانسانية والإغاثية الى مستحقيها في جميع مناطق اليمن وعبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية وتأمين ممرات آمنة لوصولها الى المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم مع نائبة سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن آنَا اسكروجيما القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.