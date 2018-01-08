المحويت.. 315 انتهاك ارتكبته مليشيا الحوثي خلال ديسمبر

كشف تقرير حقوقي أعدته منظمة رصد للحقوق والحريات في محافظة المحويت عن إحصائية الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي خلال شهر ديسمبر الماضي2017 والبالغة ( 315 ) حالة.

وتنوعت الانتهاكات بين الاختطاف، والتهجير القسري، وتجنيد للأطفال، ونهب الممتلكات، وملاحقات ومضايقات ونهب تجار، واحتلال المؤسسات الحكومية ومقرات وجمعيات خيرية، ودور للقرآن الكريم ، واستحداث ونصب نقاط تفتيش.

وجاء في التقرير أن المحافظة شهدت ( 146 ) حالة اختطاف و(12) حالة إخفاء قسري و( 64) حالة مضايقات ومطاردة ، واقتحام قريتين وثلاثة منازل ، وتشريد اسرتين من منازلها و(14)حالة إقصاء وتهميش موظفين حكوميين واستبدالهم من اتباع المليشيا.

وكشف التقرير لجوء المليشيا الحوثية الى فرض التجنيد الاجباري والدفع بالأطفال الى جبهات القتال او دفع مبالغ مالية طائلة .

وأشار التقرير الى استمرار احتلال المليشيا لـ (30) منشأة حكومية ، و (12) منشآت خاصة ، وتحويل ( 13 ) منشأه الى ثكنات عسكرية ومخازن اسلحة ، واغلاق دور ومدارس القرآن الكريم والبالغة (19) مدرسة.

ودعت المنظمة كافة الحقوقيين والناشطين المحليين والدوليين لزيارة المحافظة لتفقد أحوال المختطفين والمعتقلين في سجون المليشيات والاطلاع على حجم الانتهاكات وجرائم التعذيب ، وخاصة السجون السرية التي لم تستطيع المنظمة رصدها.