العديني: ما تناقلته وسائل اعلام يمنية حول مفاوضات مع الحوثيين أخبار عارية عن الصحة

نفي نائب رئيس الدائرة الاعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، صحة الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الاعلام اليمنية، وزعمت فيها أن الحزب يجري مفاوضات سرية مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال العديني في منشور له على الفيس بوك، إن الإصلاح يعلن عن مواقفه في وضح النهار، وتحت أشعة الشمس، وأن كل تلك الأخبار التي وردت في بعض المواقع اليمنية، وتحدثت عن مفاوضات سرية بين الاصلاح والحوثيين كاذبة ولا أساس لها ولا منطق".

وأشار إلى أن كل تلك الأخبار مصدرها الحوثيون، الذين يتملكهم الخوف من استمرار الاصلاح في دعم الشرعية؛ لاسيما مع اقتراب الجيش من صنعاء، الامر الذي يدفعهم لاختلاق اكاذيب بغرض احداث بلبلة داخل جبهة الشرعية".

وأكد العديني أن مليشيا الحوثي "لن تنجيها أكاذيبها كما لن يستطيع الإضرار بجبهة الشرعية، ولا تشويه موقف الاصلاح.