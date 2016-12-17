فرار جماعي للمليشيات من مندبة بصعدة وقوات الجيش تزحف باتجاه مركز مديرية باقم





تستعد قوات الجيش الوطني الزحف باتجاه مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة معقل مليشيات الحوثي، وذلك بعد تحرير مواقع كبيرة اليوم السبت.

وكان قد أكدت مصادر لـ"الصحوة نت" صباح اليوم بأن قوات الجيش تمكنت من تحرير أغلب منطقة مندبة البوابة الشمالية لمركز مديرية باقم.

وحررت قوات الجيش مواقع مطلة على مركز مديرية باقم بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي والمخلوع.

المصادر أكدت تلقي المليشيات ضربة موجعة بعد عملية مباغتة على مواقعهم بمندبة، مشيرة الى أن المليشيات فرت تاركة ورائها جثث قتلاها وجرحاها، فيما تم أسر عدد منهم.

وتعد "مندبة" البوابة الشمالية لمديرية باقم والتي تبعد قرابة 90 كلم من مركز محافظة صعدة.

وتطل " مندبة" على مواقع هامة للمليشيات الانقلابية، أهما سحار وسلسلة جبال شعير في الطريق الرابط بين مديرية باقم وباقي مناطق المحافظة.

المصدر | الصحوة نت

"الصحوة نت" تنشر أسماء قتلى المليشيات الانقلابية

إبراهيم الجرموزي

يحيى الصانع

معلوم صالح معلوم

محمد شرف ابو طالب

سلطان عبدالله المعيان

ملاطف حسن الغيل

نصر يحيى المطري

نسيم حميدالنهاري

‏جبران سعد العميري

عبدالودود العميري

سلمان قاسم العميري

عبدالله هادي الجهري

يحيى علي عج

كافي محمود زيد

كمال مقبل شبرين

زياد القزقزي

ماهر عبدالجبار مشعار

عبدالله محمد رزيق

منصور احمد محمد زيد

علي احمد صالح زيد

ناظم احمد علي زيد

طه احمدعلي زيد

عبدالرحمن محمد المطري

هايل محمد القصر

هاني مجاهد دراقه