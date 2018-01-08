رئيس الجمهورية يزور رئيس الأركان والأخير يؤكد مواصلة النضال حتى الانتصار

قام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ،اليوم الاثنين، بزيارة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي الذي يتلقى العلاج في احد المشافي بالعاصمة السعودية الرياض اثر تعرضه ومرافقيه لحادث انفجار لغم في محافظة الجوف.

واطمئن الرئيس على صحة رئيس الأركان العامة..متمنياً له الشفاء العاجل.

ووجه رئيس الجمهورية خلال الزيارة بأهمية الاهتمام بالإسعافات والأولويات الطبية في مختلف الوحدات والجبهات وتأمين المستشفيات المتنقلة لخدمة حماة الوطن والمقاومة الشعبية الباسلة.

كما استمع من اللواء الركن العقيلي الى تفاصيل الحادثة التي تعد سلوكاً ونهجاً حوثياً ايرانياً في استخدام الألغام والعبوات الناسفة لحصد الأبرياء وسفك الدماء في اكثر من موقع ومكان في المدن والمناطق الأهلة بالسكان على السواء.

من جانبه عبر رئيس هيئة الأركان عن سعادته وامتنانه لزيارة الرئيس والاطمئنان عليه كعادته وفياً ومتابعاً لأحوال منتسبي حماة الوطن قيادة وأفراد في مختلف المواقف والظروف.

وقال العقيلي "ان حربنا مع قوى الشر والظلام من عصابات الحوثي الايرانية هدف لا مناص منه حتى تطهير كافة المحافظات وتخليص الوطن من أعمالهم الاجرامية.

مؤكداً مواصلة النضال والعمل تحت قيادة الوطن الشرعية ممثلة بالرئيس هادي حتى الانتصار لراية اليمن الاتحادي الجديد.