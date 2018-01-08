موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

وزير الاعلام والوكيل القاعدي يتفقدان المؤسسات الاعلامية في محافظة مأرب

الأثنين 08 يناير 2018 03:08 م الصحوة نت - متابعات:-
وزير الاعلام والوكيل القاعدي يتفقدان المؤسسات الاعلامية في محافظة مأرب

تفقد وزير الإعلام معمر الإرياني، ومعه وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم الاثنين، سير العمل في المؤسسات الإعلامية في محافظة مأرب.

وشملت الزيارة إذاعة مأرب المحلية وتدشين الموقع الالكتروني والإذاعة عبر شبكة الانترنت ،كما شملت الزيارة مكتب وكالة الانباء اليمنية(سبأ)،واطلع على الاحتياجات لمكتب الوكالة والموقع الرسمي الإلكتروني للمحافظة ، كما زار إذاعة صوت الوطن الأهلية التي تبث من مارب الى العاصمة صنعاء.

وابدى الوزير معمر الارياني سعادته لما رآه من تطور وما تقدمه المؤسسات الاعلامية من نشاط وبرامج توعوية وتنموية وسياسية متنوعة في إطار رسالتها الوطنية.

مشيراً الى ان زيارته هذه تأتي بناء على توجيهات رئيس الجمهورية الذي يولي محافظة مأرب اهتماما كبيرا، خاصةً فيما يتعلق بالجانب التنموي والإعلامي والذي أصدر توجيهاته بإنشاء مجمع إعلامي تلفزيوني وإذاعي وصحفي لإقليم سبأ يكون مقره عاصمة الإقليم محافظة مأرب واعتماد المخصصات اللازمة لذلك.

كما اشاد الوزير الارياني بالتضحيات التي قدمها الاعلام الوطني والاعلاميين في محافظة مأرب وفي مقدمتهم الشهيد عبد الكريم مثنى المدير السابق لاذاعة مأرب الذي استشهد وهو يقارع مليشيا الانقلاب الحوثي دفاعاً عن الجمهورية والشرعية ومحافظة مأرب.

واكد الارياني على الدور العروبي الأصيل للمملكة العربية السعودية التي قادت ومعها دولة الامارات العربية الشقيقة تحالفاً عربياً كبيراً لاستعادة الدولة من المليشيا الحوثية الإيرانية.

من جانبهم اعرب مدراء المؤسسات الاعلامية وموظفيها عن شكرهم لوزير الاعلام والسلطة المحلية بالمحافظة على الدعم والاهتمام الذي يوليانه لتطوير الاعلام في محافظة مأرب.

 

رافقه خلال الزيارة وكيل الوزارة للشؤون الفنية عبدالباسط القاعدي ،ومستشار الوزير حسين دخنان ومدراء شرطة محافظة مأرب العميد عبدالملك المداني،و الإعلام عوض الحويسك ومديرية المدينة محمد فرحان الجلال ،وعدد من مدراء العموم بالمحافظة.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى