الرئيس يُبشر بنصرٍ قريبٍ في تعز ويدعو أبناء المحافظة للاصطفاف لدحر المليشيات

أشاد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالتضحيات التي قدمها أبناء تعز بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، داعياً الى رص الصفوف والتوحد تحت راية التحرير.

وقال الرئيس هادي: لقد سجل ابناء تعز مواقف ومآثر بطوليه ستخلد في سفر التاريخ عن صمود المدينة وابناءها الاسطوري الرافضة للقوى الهمجية القادمة من الكهوف.

ودعا الرئيس هادي جميع الى الابتعاد عن الحزبية والتعصبات المقيتة، مؤكداً بأن المعركة اليوم هي معركة وجود في الدفاع عن الارض والعرض امام القوى الفئوية والمناطقية المقيتة.

وبشر الرئيس بنصر قريب على قوى التمرد والانقلاب لمصلحة السلام والامن والاستقرار الذي تمثل تعز نواته وجوهره.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن قيادات احزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز ، وذلك للوقوف على الاوضاع والتطورات الجارية بالمحافظة. وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وكان قد وصل وفد من قيادة المقاومة والجيش بتعز وكذا قيادات الأحزاب الى العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة آخر المستجدات والاستعدادات للمعركة الفاصلة في المحافظة.

ويجري الرئيس هادي سلسلة لقاءات مع قيادات مختلف المحافظات وقيادات المناطق والوحدات العسكرية، وذلك في سبيل تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، والاستعداد لتحرير ما تبقى من المحافظات من قبضة المليشيات الانقلابية.





*الصحوة نت | متابعة خاصة