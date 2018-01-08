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مجلي ينفي ما أوردته "ايكونومست" البريطانية حول الجيش ويطالبها بالاعتذار

الأثنين 08 يناير 2018 02:55 م الصحوة نت - متابعات
مجلي ينفي ما أوردته "ايكونومست" البريطانية حول الجيش ويطالبها بالاعتذار ناطق الجيش الوطني

عبر الناطق الرسمي بإسم الجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي عن استغرابه الشديد للمعلومات المغلوطة والمقوّلة على لسان رئيس هيئه الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي التي وردت في مقال "ايكونومست" البريطانية بتاريخ 4 يناير ٢٠١٨م.

وقال العميد مجلي  لوكالة الأنباء سبأ، "ان المعلومات الواردة بالمقال تفتقر للمصداقية والمهنية والعمل الصحفي، وأنها لا تعبر سوى عن الرأي الشخصي للصحفي، وخارج إطار حديثه مع رئيس هيئه ألاركان العامة".

وأضاف "ان ما ورد في المقال المشار اليه، يتناقض مع واقع الجيش الوطني الباسل الذي يحقق الانتصارات المتلاحقة لتخليص الشعب اليمني من مليشيا الحوثي الإنقلابية التابعة لإيران"..مثمناً في الوقت نفسه ما يقدمه تحالف دعم الشرعية للجيش الوطني من دعم لوجستي وتدريبي مستمر وكذلك الجهود لإعادة الشرعية واستباب الامن والاستقرار في كافة محافظات الجمهورية.

وطالب العميد مجلي ،الصحيفة البريطانية الاعتذار عن ما ورد في المقال من معلومات لا تمت للحقيقة بصلة وتحري المصداقية المهنية فيما يتم نشره.

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