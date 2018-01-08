نجاة وكيلا محافظة تعز المخلافي والاكحلي من محاولة اغتيال، وسط تعز

تعرض موكب وكيلا محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي و المهندس رشاد الاكحلي لانفجار عبوة ناسفة، ظهر اليوم الاثنين وسط مدينة تعز.

وقالت مصادر محلية إن مجهولون زرعوا عبوة ناسفة بالطقم المرافق للدكتور المخلافي، قبل أن تنفجر أثناء ما كان عدد من القيادات يتناولون وجبة الغداء في أحد المطاعم، وسط المدينة.

وأدى الانفجار الذي سمع دويه إلى مسافات بعيدة في تعز، إلى إعطاب الطقم تماماً، وسقوط 4 من المدنيين.

وكان رفقة الوكيلين، مدير مديرية المظفر، سمير عبدالإله، والأستاذ علي الأجعر، وقيادات أخرى في السلطة المحلية.

الجدير بالذكر أن الدكتور المخلافي كان قد حصل على قرار جمهوري تضمن تعيينه وكيلا اول لمحافظة تعز.



