الحوثيون يستغلون أوضاع المواطنين المعيشية مقابل الدفع بأبنائهم للجبهات

أكدت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، إن مليشيات الحوثي الانقلابية لجأت الى استغلال الحالة المعيشية المأساوية للمئات من الأسر، بهدف اقناع تلك الاسر بإرسال أبنائها للجبهات مقابل الحصول على المساعدات والوظائف.

وقالت المصادر إن نساء حوثيات يقمن باستغلال أوضاع الناس وحالاتهم المأساوية التي يعيشونها في العاصمة صنعاء؛ لفرض عليهن الكثير من الإملاءات، للحصول على المساعدات الانسانية التي يتحكمون فيها، لصرفها على الأسر التي تتعاون معهم في نشر أفكارهم المذهبية والطائفية.

وتستغل المليشيات الحالة المأساوية التي وصلت اليها معظم الاسر اليمنية بسبب حربها العبثية، خصوصا في ظل انقطاع المرتبات، وارتفاع الأسعار، وازدياد حالات الفقر والجوع في العاصمة وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية.

وأوضحت المصادر ان مليشيا الحوثي الانقلابية، وعبر عناصرها النسائية، كثفت من تحركاتها المستمرة، وانشطتها وفعالياتها الطائفية المتواصلة، والتي وصلت الى زيارات المنازل، لتحريض الأمهات للدفع بأبنائهن الى جبهات القتال.

وأوضحت المصادر وفقا لـ" العاصمة أونلاين" ان مليشيا الحوثي بدأت مؤخرا بعقد اجتماعات وندوات طائفية، في قرية السواد، "حزيز"، جنوب العاصمة صنعاء، للنساء في المنطقة، بهدف التحريض الطائفي، واقناع الأمهات بضرورة الدفع بأبناءهن الى جبهات القتال، للحصول على ما أسمونه "الوظيفة مضمونة الراتب"، خصوصا مع الانهيارات المتواصلة للمليشيا في مختلف الجبهات.