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الجيش يسيطر على سلسلة جبلية بصعدة ويقطع خط امداد المليشيات للحدود

الأثنين 08 يناير 2018 10:49 ص الصحوة نت - صعدة
الجيش يسيطر على سلسلة جبلية بصعدة ويقطع خط امداد المليشيات للحدود

سيطرت قوات الجيش فجر اليوم الاثنين، على سلسلة جبلية في جبهة البقع بمحافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي الانقلابية، عقب معارك عنيفة مع المليشيات.

وقال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة "إن الجيش الوطني وبغطاء جوي لطيران التحالف العربي تمكن من تحرير سلسلة جبال أم العظم القريبة من الخط الدولي الربط  بين البقع ومدينة صعدة بعد معارك عنيفة تكبدت فيها المليشيات الإنقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

وأشار إلى "أن تحرير سلسة جبال أم العظم يقطع خطوط امدادات المليشيات ويمنع تسللهم الى الحدود السعودية".

وأوضح العميد الأثلة "إن عناصر المليشيات في حالة خوف وذعر وفرار جماعي من مواقعها" مشيرا  إلى أن مدفعية وأعيرة الجيش ما زالت تدك مواقع المليشيا".

وتوعد الأثلة باجتثاث المليشيات من محافظة صعدة وصولا إلى مران.

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