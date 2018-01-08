إطلاق تنبيهات للصيادين في سواحل المهرة وحضرموت وبئر علي

أطلق راصدون تنبيهات لكافة الصيادين اليمنيين، ما اسموها ببدء نشاط هبوب الرياح الشمالية الشرقية على بعض من السواحل اليمنية بدأ من يوم الثلاثاء 9 يناير.

وقال الراصد محمد باقروان ان على جميع الصيادين على سواحل المهرة وحضرموت وبئر علي وعرقه ومجدحة وشقرة من 2018 التنبه وأخذ الحيطة والحذر، منوها إلى أن الرياح قد تتسبب باضطراب بموج البحر.

وشدد على أصحاب العباري والمراكب المتوجهين إلى سقطرى او الصومال التنبه من خطورة الإبحار ابتداء من يوم الثلاثاء حتى نهاية الاسبوع .

وقال باقروان انه قد تصحب هذه الرياح موجة من البرد ستساعد على انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح

ونوه مواطني مدن وادي حضرموت خصوصا كبار السن والأطفال والمزارعين ارتداء الملابس الشتوية وغيرها مؤكدا ان تلك الرياح في المناطق المكشوفة ستعمل على تحرك الأتربة الرملية وإثارة الغبار .