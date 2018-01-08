قيادي بإصلاح الضالع: اعتماد رئيس الوزراء مشاريع خدمية بالمحافظة لفتة تستحق الإشادة

أشاد نائب رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح في الضالع باللقاء الموسع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم مع قيادات السلطة المحلية بالضالع والذي خرج باعتماد حكومي لعدد من المشاريع الخدمية بالمحافظة.

واعتبر "زكي السقلدي" أن اللقاء وما خرج به من نتائج إيجابية خطوة متأخرة من الحكومة لكنها في الطريق الصحيح ولفتة إلى هذه المحافظة المنسية من الخدمات وتستحق الإشادة.

مضيفا: اللقاء بحد ذاته رسالة أمل وجهها رئيس الوزراء الی أبناء المحافظة من خلال اعتماده عددا من المشاريع التنموية للمحافظة وتوجيهه بتوفير متطلبات لبعض المكاتب الإدارية التي هي بأمس الحاجة إلى إعادة التأهيل.

وكان رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر قد التقى اليوم في عدن بقيادات السلطة المحلية في الضالع بقيادة المحافظ اللواء علي مقبل وبحضور وكيل المحافظة الشيخ فضل قردع وآخرين واستمع رئيس الوزراء إلى شرح منهم بأحوال ومعاناة المحافظة، ووجه بتنفيذ عدد من المشاريع الإنمائية فيها ب"204" مليون ريال.

وأكد في اللقاء أن الحكومة عازمة على تنفيذ مشاريع أخرى حيوية وهامة للمحافظة وستساهم في تخفيف معاناة المواطنين.