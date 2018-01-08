فروع المؤتمر بالمحافظات ترفض بيان صنعاء وتؤكد أن هادي الرئيس الشرعي للحزب

رفضت قيادة وفروع حزب المؤتمر الشعبي العام في ريمة والحديدة المحويت وحضرموت وعدن وأبين وصعدة والبيضاء ومارب وعدد من المحافظات، رفضت الفروع محاولات ميليشيا الحوثي الإنقلابية السطو واختطاف موقف المؤتمر الشعبي العام - الحزب الوطني الكبير من خلال ممارسات الترهيب والاكراه بحق قيادات المؤتمر الشعبي العام في الداخل وإجبارها على اتخاذ قرارات ومواقف تخدم مليشيات الحوثي الايرانية.

وقالت فروع المؤتمر بالمحافظات إن ما صدر عن بعض قيادات المؤتمر في العاصمة صنعاء لا يمثل المؤتمر الشعبي العام لكونه خارج عن النظام الداخلي.

وجددت الفروع في بيانات لها نشرتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التأكيد على ان الرئيس عبدربه منصور هادي هو رئيس المؤتمر الشعبي العام وفقا للمؤتمر العام السابع.

وطالبت بعض فروع المؤتمر الرئيس هادي بالاستعانة بمن يراه لتسيير أعمال المؤتمر الشعبي العام حتى انعقاد المؤتمر العام الثامن.

وأكدت فروع المؤتمر أن عقد الاجتماع بذلك الشكل يعد خيانة لمبادئ الميثاق الوطني واستهانةً بمشاعر المؤتمرين في كل المحافظات المديريات والقرى والعزل.