تقدم مباغت لقوات الجيش في مندبة بصعدة وتحرير أغلب مواقعها

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من احراز تقدم كبير في منطقة مندبة بمحافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي.

وقال مصدر ميداني لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش والمقاومة المرابطة بجبهة علب شنت هجوماً مباغتاً اليوم السبت على مواقع المليشيات الانقلابية في مندبة بمديرية باقم وتمكنت من تحرير أغلب مواقع المنطقة.

وأكد المصدر في سياق حديثه لـ"الصحوة نت" أن قوات الجيش والمقاومة تواصل تطهير آخر مواقع المليشيات في مندبة، بعد تحرير معظم مواقع المنطقة.

وأشارت المصادر الى أن المواجهات لا تزال مستمرة في آخر مواقع المليشيات التي لجأت اليها بعد الهجوم المباغت لقوات الجيش والمقاومة.

وتعد "مندبة" البوابة الشمالية لمديرية باقم والتي تبعد قرابة 90 كلم من مركز محافظة صعدة.

وتطل " مندبة" على مواقع هامة للمليشيات الانقلابية، أهما سحار وسلسلة جبال شعير في الطريق الرابط بين مديرية باقم وباقي مناطق المحافظة.

المصدر | الصحوة نت