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مقتل 8 حوثيين في اشتباكات مع الجيش غرب وجنوب تعز والمليشيا تقصف قرى الضباب

الأثنين 08 يناير 2018 12:19 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
مقتل 8 حوثيين في اشتباكات مع الجيش غرب وجنوب تعز والمليشيا تقصف قرى الضباب

قتل 8 من مليشيا الحوثي الانقلابية في اشتباكات مع قوات الجيش الوطني غرب وجنوب محافظة تعز.

وقالت مصادر ميدانية إن 5 من مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم الأحد بنيران الجيش الوطني في تبة الصالحين جنوب المدينة.

وأضافت المصادر أن عنصرين آخرين من مليشيا الحوثي قتلا، فيما جرح آخرون إثر كمين محكم استهدف تعزيزات المليشيا في قرية الحجيج القحيفة بجبهة مقبنة غربي تعز.

هذا وصدت قوات الجيش الوطني هجومين منفصلين للمليشيات الانقلابية في جبهة الأشروح بجبل حبشي، وتلة الصياحي ووادي حذران بالضباب غربي المدينة، وذلك حسب ما ذكره المركز الاعلامي لقيادة محور تعز.

 وكانت قد اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي في حذران و الصياحي.

ولجأت مليشيا الحوثي الانقلابية إلى قصف الأحياء السكنية في الضباب غرب المدينة.

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