عدن.. ضبط شحنة "أسمدة متفجرة" إيرانية الصنع كانت في طريقها إلى الحوثيين

ضبطت قوات الأمن في مدينة عدن، جنوبي اليمن، شاحنة محملة بأسمدة متفجرة إيرانية الصنع، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء.

وقالت شرطة عدن في بيان لها تلقى موقع "الصحوة نت " نسخة منه إن قوة بمنطقة العريش بالتعاون أوقفت شاحنة محملة بأكياس الأرز، و"بعد تفتيش دقيق من قبل أفراد الأمن، عثر على أكياس الأسمدة التي تستخدم في صناعة المواد المتفجرة تحت أكياس الأرز".

وأضافت أن المادة المخبأة سماد أبيض يستخدم في تصنيع المتفجرات، وبحسب اعترافات سائق الشاحنة فإنها كانت في طريقها إلى صنعاء، التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأوضحت شرطة العريش أن السماد المضبوط نترات الألمنيوم أبيض اللون، وهو نوع من اليوريا صنع في إيران، وكان في طريقه إلى المتمردين.

وعرضت الشرطة عينة من السماد المضبوط على مختص في المواد الكيماوية، أكد بدوره أن هذا النوع يصنف من المواد التي تستخدم في صناعة المتفجرات شديدة الانفجار.