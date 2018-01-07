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أهالي قرية في نادرة إب يصدون حملة حوثية ويحولون دون اختطاف إحدى الوجاهات

الأحد 07 يناير 2018 08:35 م الصحوة نت - خاص
أهالي قرية في نادرة إب يصدون حملة حوثية ويحولون دون اختطاف إحدى الوجاهات

 

تمكن أهالي قرية بيت مشرح بعزلة مخلاف عمار بمديرية النادرة من التصدي لحملة عسكرية  حوثية مكونة من عدد من الأطقم العسكرية وعشرات المسلحين حاولوا اقتحام القرية وتم افشال مهمتها  في اختطاف أحد الوجاهات الإجتماعية بالمنطقة.

 

مصادر محلية أكدت لـ"الصحوة نت" أن أبناء قرية مشرح حملوا أسلحتهم الشخصية وتوزعوا في مداخل القرية والجبال المطلة واشتبكوا مع الحملة الحوثية واجبرها على العودة الى مركز مديرية النادرة يوم أمس السبت.

 وكانت المليشيا قد حاولت اختطاف الوجاهة الاجتماعية يحي مشرح بتهم تعاونه مع الجيش الوطني والحكومة الشرعية.

وفي موضوع اخر تحشد مليشيات الحوثي مزيدا من مسلحيها إلى مركز مديرية النادرة بعد ان واجهت مقاومة شعبية من الأهالي، وتهدف إلى اقتحام مواقع تابعة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في أطراف مديرية النادرة وهي أكثر من عزلة تتبع  مناطق النادرة وتشكل جزءا هام من جبهة حمك بين محافظتي إب والضالع.

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