نائب الرئيس يلتقي محافظ تعز ويحثه على مضاعفة الجهود لاستكمال التحرير وتفعيل المؤسسات

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، أن محافظة تعز تستحق من الجميع الكثير من الاهتمام لما قدمته من تضحيات جسيمة وما تمثله من أهمية وأولوية لدى قيادة الشرعية والتحالف.

وحث نائب الرئيس محافظ المحافظة الدكتور أمين أحمد محمود خلال لقاءه اليوم، على مضاعفة الجهود لاستكمال تحرير المحافظة والعمل على رص الصفوف وحشد جميع الطاقات وتفعيل مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية بما يلبي حاجات وتطلعات المواطنين ويحقق الأمن والاستقرار في أرجاء المحافظة.

مشيداً بالملاحم الخالدة والصمود الأسطوري الذي أبداه أبطال الجيش الوطني وأبناء المحافظة في وجه الميليشيات الانقلابية.

من جانبه أكد محمود بأن قيادة المحافظة لن تدخر جهداً في استكمال تحرير المحافظة ورص الصفوف وبسط سلطة الدولة فيها وترجمة توجيهات القيادة السياسية بالتوجه لاستكمال التحرير والبناء والإعمار.