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حجة: مصرع 18 حوثياً بينهم خبراء في غارة جوية على مخزن للصواريخ

السبت 17 ديسمبر 2016 01:28 م الصحوة نت - متابعة خاصة
حجة: مصرع 18 حوثياً بينهم خبراء في غارة جوية على مخزن للصواريخ صورة لاستهداف آليات للانقلابيين بميدي - حجة


لقي عدد من قيادات المليشيات الإنقلابية التابعة للحوثي والمخلوع صالح مصرعهم في غارة شنتها مقاتلات التحالف العربي على مخزن للصواريخ في منطقة أبي دوار في محافظة حجة مساء أمس الجمعة.

 

وأكد المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة أن 18فرداً من الإنقلابيين غالبيتهم من أبناء صعدة لقوا مصرعهم في الغارة التي استهدفتهم في منطقة أبي دوار.

 


وأشار المركز الى  أن 2 من القناصين التابعين للمليشيات المسلحة قتلوا وجرح 3آخرين في غارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مساء أمس الجمعة على مركز تدريب تابع للمليشيات في منطقة ميدي التابعة لمحافظة حجة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.


*الصحوة نت | متابعة خاصة

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