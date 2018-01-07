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سقوط طائرة حربية والتحالف يعلن نجاح إخلاء طياريها بمشاركة قوات برية وجوية

الأحد 07 يناير 2018 07:32 م الصحوة نت - وكالات
سقوط طائرة حربية والتحالف يعلن نجاح إخلاء طياريها بمشاركة قوات برية وجوية

أعلنت القيادة المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم إخلاء طيارين من منطقة العمليات بعد عملية بحث وإنقاذ مشتركة بعد سقوط طائرتهما المقاتلة اليوم جراء خلل فني .

 

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف المشتركة العقيد الركن تركي المالكي :" أنه في تمام الساعة الثالثة وأربعين دقيقة بعد ظهر اليوم تعرضت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية لدعم الشرعية في اليمن لخلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوي لأي إصابات ولله الحمد" .

 

واضاف: "أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قد نفذت عملية خاصة مشتركة لإخلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة شاركت فيها قوات برية وجوية وتم إخلاء الطيارين إلى داخل أراضي المملكة " .

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