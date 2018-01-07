مقتل مواطن وإصابة آخر برصاص قيادي حوثي في محافظة إب

قالت مصادر محلية بمحافظة إب، إن مواطن قتل، وأصيب آخر، برصاص المليشيات الانقلابية بمديرية الفقر شمال المحافظة.

وأكدت المصادر أن خلافات نشبت بين مسلحين قبيلين في عزلة بني جماعة بالقفر وعناصر المليشيات التابعة لمشرف الحوثين في قسم ربابة بالقفر، نتيجة خلاف على بئر ماء، تطورت الى اشتباكات بين الجانبين أدت الى مقتل المواطن "ميازي حسن الشاكري" وإصابة بلال مسعد الهمام برصاص مشرف المليشيا بمنطقة ربابة.

وأوضحت المصادر إن التوتر لا زال مستمر حتى اللحظة.

وبحسب المصدر فإن الخلاف كان بسبب بئر ماء وتم التحكيم بين القتيل ومواطن آخر وكان الحكم لصالح القتيل غير أن خصمه دفع مبالغ مالية للمشرف الحوثي والذي غير الحكم وفرض حكم آخر بالقوة ليتطور الخلاف الى الاشتباكات.

وتمارس مليشيا الحوثي الانقلابية انتهاكات واسعة بمختلف مديريات محافظة إب.