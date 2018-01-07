مصدر حكومي ينفي صحة ما يتم الترويج له حول كشوفات مالية للمشاركين بمؤتمر الرياض

نفى مصدر حكومي مسؤول، صحة ما يتم الترويج له من كشوفات مالية بوثائق مزورة عن المشاركين في مؤتمر الرياض.

وقال "ان مايتم الترويج له محاولة تشويه بائسة للشخصيات الوطنية الرافضة للمشروع الايراني، باختلاق مثل هذه الاكاذيب، التي لم تعد تنطلي على احد، وتثبت قبح ودناءة من يقف ورائها".

وأضاف المصدر" أن هذا الموضوع وبقدر ما يثير السخرية من الأسلوب الكاذب الذي يتم به محاولة تضليل الناس، فانه يثبت ايضا غباء المطبخ الحوثي المشبوه الذي يقف ورائها ".

وأشار الى ان الهدف منها، ايضا محاولة التبرير للاجراء غير القانوني الذي تسعى مليشيا الحوثي الايرانية، لتطبيقه بمصادرة اموال وممتلكات عدد من الشخصيات الوطنية الرافضة لانقلابها والمنحازين الى صف الشعب اليمني وهويته العربية، وعدم القبول باي اجندة دخيلة.. لافتا الى ان مصلحة الوطن وشعبه اهم واغلى من كل الاموال، ومن ضحوا بارواحهم ودمائهم ونهبت ممتلكاتهم وفجرت منازلهم وشردت اسرهم، على ايدي عملاء وادوات ايران، ماضون رغم كل الاكاذيب والترهات مع كل الشرفاء من ابناء الشعب اليمني للقضاء على الانقلاب والحفاظ على هوية اليمن وعروبتها.

وجدد المصدر، ثقته من ان ابناء الشعب اليمني يعون جيدا كل هذه الفبركات والاشاعات التي تحاول مليشيا الحوثي ترويجها، واهمة انها تستطيع شق الصف الوطني الموحد ضد انقلابهم ومشروعهم الايراني.