وزير العدل يقوم بزيارة ميدانية لتفقد سير العمل في محاكم عدن

تفقد وزير العدل القاضي جمال محمد عمر أعمال الترميم في محاكم م/عدن صباح اليوم الأحد لحث الشركات المقاولة بسرعة استكمال أعمال الترميم بأسرع وقت ممكن ووفقا لأعلى مواصفات أعمال الصيانة والترميم بحسب العقود المبرمة معهم , التي بدورها وعدت باستكمال بقية العمل خلال أسبوع .

وخلال زيارته اطلع وزير العدل على سير العمل القضائي في مباني المحكمة التجارية حيث التقى برئيس وأعضاء الشعبة ألتجاريه م/عدن ورئيس وقضاة المحكمة التجارية الابتدائية وحثهم على سرعة انجاز القضايا وعدم تأخير البدء فيها خاصة وان الوزارة قد وفرت جميع احتياجات المحاكم من أثاث وتجهيزات مكتبيه وأجهزة كهربائية واليكترونية.

كما أقدم وزير العدل في بداية نزوله الميداني بتفقد العمل في مبنى المجمع القضائي وجميع أقسام وإدارات ديوان الوزارة وتفقد سير إجراءات العمل فيها وزيارة محكمة الميناء الابتدائية والتي قد تم تجهيزها وتأثيثها كاملا وتفقد سير العمل فيها والتقى بقضاة وموظفي المحكمة .

وقال وزير العدل أن زيارته هذه تأتي لأجل تعزيز ثقة المواطن بالقضاء والقضاة وتعزيز دولة النظام والقانون من بوابة القضاء والضرب بيدا من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بقضايا ومصالح المواطنين أثناء التقاضي .