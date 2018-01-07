نائب الرئيس يزور اللواء العقيلي والأخير يؤكد ان كل التضحيات تهون لاستعادة الدولة

زار نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ،اليوم الأحد، رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات الرياض جراء إصابة طفيفة تعرض لها بانفجار لغم في محافظة الجوف.

واطمأن نائب الرئيس على سلامة اللواء العقيلي وصحته..متمنياً له الشفاء العاجل ليعود لممارسة مهامه العسكرية.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية، بتضحيات الأبطال المقاتلين في مختلف الجبهات في سبيل الوطن وإعادة الشرعية..منوهاً للانتصارات التي تحققت في الجوف وشبوه والساحل وغيرها من ميادين البطولة والشرف.

وعبر نائب الرئيس عن شكره وتقديره لدول تحالف دعم الشرعية وما يقدمونه من دعم مستمر في سبيل استعادة الشرعية ودحر ميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

من جانبه عبر رئيس هيئة الأركان عن تقديره لزيارة نائب رئيس الجمهورية ولفتته الإنسانية النبيلة..مؤكداً بأن كل التضحيات تهون في سبيل استعادة الدولة اليمنية والهوية الوطنية وأن أبطال الجيش واليمنيون جميعاً مستمرون بنضالاتهم حتى تحقيق النصر بإذن الله.