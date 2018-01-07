مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات للحوثيين وقوات الجيش الوطني تتقدم باتجاه حيس

استهدفت مقاتلات التحالف العربي صباح اليوم الاحد، تعزيزات عسكرية تابعة لمليشيا الانقلاب في شمال جسر عرفان جنوب جنوب مديرية حيس في محافظة الحديدة غربي البلاد .

وقال مصدر عسكري في جبهة الساحل الغربي لـ"الصحوة نت" إن طيران التحالف دمر بغارات جوية عتاد وتعزيز للمليشيات الإيرانية، الامر الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأضاف المصدر ان قوات الجيش الوطني نفذت عملية تقدم نوعية شمال جسر عرفان جنوب حيس وتمكنت من الوصول الى مواقع المليشيات واغتنام أسلحة من عتاد المليشيات الحوثية بينها مدفع هاون وراجمات صواريخ الكاتيوشا